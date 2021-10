’Prins Andrew volgend jaar niet aanwezig bij jubileum Queen’

De keuze om Andrew te weren van het jubileum heeft volgens de Britse krant te maken met de misbruikzaak die tegen hem is aangespannen door Virginia Giuffre. De prins moet onder ede worden verhoord in de zaak en zijn verklaring moet op 14 juli volgend jaar zijn afgelegd, heeft een rechter in New York bepaald. Andrews aanwezigheid zou het jubileumfeest van Elizabeth kunnen overschaduwen.

Een ingewijde zegt tegen The Sun dat het de bedoeling is dat de prins ’onzichtbaar’ is tijdens de festiviteiten. Andrew, die eerder al afstand nam van zijn koninklijke taken, zal bijvoorbeeld niet met de koningin en andere senior royals op het balkon van Buckingham Palace verschijnen als de vliegtuigen van de Britse luchtmacht overvliegen.

Tijdens het vierdaagse feestweekend, volgend jaar van 2 tot en met 5 juni, staat onder meer een groot concert op Buckingham Palace met verscheidene wereldsterren op het programma.