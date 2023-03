Dringen voor Efteling expositie

Niet minder dan 250 objecten zijn er door conservator Joris Westerink samengebracht. Hij kreeg exclusieve toegang tot alle ’schatkamers’ van het familiepretpark. De meeste van die voorwerpen, waaronder originele tekeningen van Anton Pieck, maar ook maquettes van diverse attracties, zijn nooit eerder Kaatsheuvel uit geweest.

Wolf van Roodkapje

Onder de bezoekers waren er natuurlijk veel kinderen. „Het is interessant om te zien hoe klein de Efteling is begonnen en nu is uitgegroeid tot een attractiepark voor iedereen”, zei de 12 jaar oude Yze van der Maat uit Tiel. Zusje Nynke van der Maat (9) riep opgetogen: „Ik vind het superleuk dat ik nu weet hoe de tong van de wolf van Roodkapje beweegt.” Want inderdaad komen ook tal van technische vondsten uit het park aan bod.

Pardijn deelt high fives uit aan de allerkleinste bezoekers. Ⓒ Bymarjo

De conservator liet eerder al weten dat de tentoonstelling zich niet alleen op kinderen richt. „Ook oudere bezoekers zullen hier hun hart kunnen ophalen. Nostalgie is gegarandeerd”, beandrukte hij. Het echtpaar At en Dorie van Boxtel beaamden dat: „Wij komen vaker in het Noordbrabants Museum en hebben echt uitgezien naar deze Efteling tentoonstelling.”

In totaal kwamen er vandaag meer dan 1100 bezoekers een kijkje nemen. „Daarmee waren alle tijdsloten uitverkocht”, vertelde de woordvoerder van het museum. „Ook voor zondag zijn alle tijdsloten vol en worden er aan de deur nog slechts een beperkt aantal losse entreetickets uitgegeven. We gaan de komende dagen monitoren of we dit aantal mogelijk iets kunnen verhogen. Maar voor komende week zijn er nog voldoende kaartjes online te boeken.”

Vorig jaar vierde de Efteling zijn zeventigjarig bestaan. In de expositie, die dit jubileum markeert, komt de hele ontstaansgeschiedenis van het park, van Sprookjesbos tot attractiepark met spectaculaire achtbanen en zogeheten darkrides, aan bod. Ook onderdelen van attracties die inmiddels verdwenen zijn, zoals het bij velen geliefde Spookslot, zijn te zien.

De tentoonstelling is nog tot en met 21 mei te zien in het Noordbrabants Museum.