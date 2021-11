Wilfred Genee ontkent overstap naar Viaplay: ’Op dit moment niet’

„Op dit moment ga ik niet naar Viaplay”, zei Genee in de uitzending tegen zijn collega Rick Romijn. Als voornaamste reden gaf de presentator op dat hij onlangs een nieuw tweejarig contract heeft getekend bij zijn huidige werkgever Talpa. „Komende tijd ga ik niet. Ja, dat is toch gewoon zo. Over een paar jaar kan het anders zijn.”

Op de vraag van Romijn of hij helemaal niet met Viaplay heeft gesproken, wilde Genee niet ingaan. „Rick, dat is niet relevant vind ik in deze. Ik zit hier en ik heb getekend en hier zit ik. Oké. Is dat voldoende?”

RTL Boulevard beweerde maandag dat Genee mogelijk overstapt naar Viaplay, een nieuw betaalkanaal uit Scandinavië dat recent de uitzendrechten van de Formule 1 heeft gekocht. De zender zoekt presentatoren en verslaggevers en zou onder anderen bij Genee zijn uitgekomen. Een eventuele overstap zou opvallend zijn omdat Genee volgend jaar een dagelijkse talkshow met onder anderen Johan Derksen gaat presenteren bij SBS6.