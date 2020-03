Jarenlang eendjes verstopt in decor DWDD

Vanaf dat Thijs bij het programma begon te werken, is hij ermee begonnen. Als vormgever die ondersteunende beelden moet zoeken bij de verhalen heeft hij naar eigen zeggen veel vrijheid en kan hij dus dingen ’verstoppen’. „Persoonlijke dingetjes.”

Voor Thijs bleek het uiteindelijk een romantisch gebaar naar zijn vriendin Iris; zij noemen elkaar liefkozend eendje.

Iris: „De eerste die ik me kan herinneren is een exemplaar in de kast bij het Boek van de Maand. Een klein eendje in die boekenkast. Thijs riep toen: ’Kijk! Kijk! Kijk! ’Ik heb een eendje verstopt!’ Dat vond ik heel leuk natuurlijk. Ik had het idee dat hij met mij bezig was tijdens z’n werk, wat natuurlijk heel erg lief is. Toen is hij dat steeds vaker gaan doen. En dan appte hij altijd weer dat ik moest gaan opletten. Het werd een soort Where’s Wally eigenlijk.”

Gaandeweg zette Thijs ook zijn stagiaires er toe aan om de beestjes in beeld te verstoppen. „Ik heb zelfs mijn stagiair Oscar, die een keer in de uitzending zat, een shirt aangedaan met een eendje erop.”

Of we vanavond ook een eendje kunnen spotten, dat laten ze in het midden. De eendjes waren door de jaren heen in elk geval niet bepaald gemakkelijk te vinden. BnnVara publiceerde een groot aantal op hun website, waarvan hieronder een paar voorbeelden (met toestemming overgenomen).

Als webicoon

Ⓒ BnnVara

In de boekenkast

Ⓒ BnnVara

In achtergrond Pacman

Ⓒ BnnVara

Op het shirt van een stagiair

Ⓒ BnnVara

Als kunst