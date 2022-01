Kiki Schippers streamt muzikale pareltjes

Vanuit het Veur Theater in Leidschendam (in samenwerking met Theater Ludens) geeft Kiki Schippers via een live-stream, onder de muzikale begeleiding van Rolf Verbaant (gitaar), Korné ter Steege (bas), Jelle Huiberts (drums) en Lennart van Dijk (bas), een theatraal concert.

Wie Kiki Schippers nog niet kent, moet weten dat haar liedjes vrijwel altijd van een uitzonderlijk hoog niveau zijn. Dat blijkt ook wel uit het feit dat ze gedurende vijf edities van de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied maar liefst vier nominaties wist binnen te slepen. Een daarvan, het nummer Er spoelen mensen aan, dat ze samen met componist Rolf Verbaant schreef, werd in 2017 ook daadwerkelijk verzilverd. In dit huiveringwekkende nummer bezingt Schippers de vaak zo hardvochtige aanpak tegen de vluchtelingenstroom op een manier waarbij de rillingen je over de rug lopen. Maar ook haar overige genomineerde liedjes Guus, Alles komt goed en Dorp waren muzikale pareltjes en zelfs voor een platte meezinger als Er zit nog zaad op de muur, het is van jou draait ze haar hand niet om.

Schippers, die afstudeerde aan de Koningstheateracademie in Den Bosch en in 2014 zowel de publieks- als de persoonlijkheidsprijs in de wacht sleepte bij Cameretten, werd door radiopresentator Frits Spits ooit zelfs liefkozend de Adèle van de Lage Landen genoemd.

Wat Schippers vrijdag vanuit Leidschendam precies zal laten zien en horen onder begeleiding van haar band is nog niet helemaal duidelijk, maar het zal muzikaal gezien ongetwijfeld de moeite waard zijn.

De livestream van Kiki Schippers en band is op vrijdagavond 14 januari. Gratis kaarten zijn te bestellen via: hetveurtheater.nl