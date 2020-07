’Schandaalprins’ Ernst August met honkbalknuppel naar politiebureau

Aanleiding is een nieuwe escapade van de prins maandagavond. Ernst August (66) is toen bij zijn woning in Grünau im Almtal in een taxi gestapt en naar een politiebureau gereden om verhaal te halen bij de agenten die hem vorige week arresteerden en naar een psychiatrische kliniek brachten.

Ernst August had maandag een honkbalknuppel bij zich, maar vond de agenten niet en sprak op weg naar huis alleen met twee van hun collega's. Die waren bezig met een verkeerscontrole. De prins zou één van hen ook met geweld hebben bedreigd. De knuppel zette zijn woorden kracht bij, aldus de Landespolizeidirektion.

Mes

Het OM verdenkt de prins van verzet bij zijn arrestatie, bedreiging van de politieagenten, inclusief bedreiging met de dood (hij greep naar een mes) en het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel. Daar komt het incident bij van maandagavond. Ernst August zou daarnaast de afgelopen dagen ook regelmatig het alarmnummer van de politie hebben gebeld, om zijn woede en frustratie over de gang van zaken van vorige week te uiten. Hij wil op zijn beurt een aanklacht indienen tegen de Oostenrijkse politie.

Ernst August zou vorige week onwel zijn geworden en de ambulance hebben gebeld. De politie kwam mee, waarna een vechtpartij ontstond. De prins zei tegen de Oostenrijkse Kronen-Zeitung dat de agenten hem hebben geslagen en geboeid, terwijl in de lezing van de politie de prins eerst zijn handen liet wapperen en een mes zou hebben gepakt.

Prügelprinz

Ernst August, hoofd van het voormalige koningshuis Hannover en echtgenoot van prinses Caroline van Monaco, is vooral bekend onder weinig vleiende bijnamen als 'Prügel-August' en 'Prügelprinz' ('prins met de losse handjes'). Dit omdat hij meerdere malen uit woede zijn vuisten en paraplu gebruikte om meningsverschillen te beslechten, en daarvoor ook meermaals is veroordeeld. Aan die reeks incidenten is nu een nieuw Oostenrijks dossier toegevoegd.

De prins en prinses Caroline leven al jaren gescheiden van tafel en bed.