Nienke Plas was in verwachting van een tweeling

Nienke Plas geïnspireerd door Sekstest

Als het aan Nienke Plas ligt, is praten over seks geen taboe. Ze is panellid in de Spuiten en Slikken Sekstest 2021, die zondag op NPO 3 bij BnnVara te zien is. „Seks is een heerlijk onderwerp om over na te denken en over te spreken. Of je nou actief bent of niet”, vertelt Plas aan het ANP.