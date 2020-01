Zo valt Danny’s ROLLERCOASTER even stil

De achtbaan van het leven komt op het eiland, waar zij in 2013 ook hun huwelijksreis doorbrachten, even helemaal tot stilstand. ,,We doen helemaal niets’, aldus de twee in een blog, het enige teken van leven wat zij sinds de take-off van Schiphol gaven.

Danny, met zijn band de vaste muzikant in Veronica Inside, maakt zich op voor een druk jaar. Niet alleen is hij op tijd weer terug voor de programmastart, zijn populaire Rollercoaster heeft hem ook veel optredens door het hele land opgeleverd. Wie daar kaarten voor wil verkrijgen, heeft pech. Al zijn optredens zijn stijf uitverkocht.