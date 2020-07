Coronaratten Banksy verwijderd uit Londense metro

Banksy, wiens identiteit niet bekend is, verraste recent met de niezende ratten met mondkapjes. Op Instagram was te zien hoe hij verkleed als schoonmaker te werk ging in de metro, waar andere reizigers vervolgens werden weggestuurd terwijl hij werkte. Het werk dat hij achterliet gaf hij de naam If you don’t mask, you don’t get.

Nieuwe versie

Metronetbeheerder Transport for London liet de ratten enkele dagen geleden echter alweer verwijderen, omdat de strikte regels tegen graffiti volgens hen ook voor Banksy gelden. In een verklaring geeft het bedrijf aan de kunstenaar de kans te willen geven een nieuwe versie van zijn boodschap te maken. ,,Maar op een geschikte locatie.”