Robert ten Brink gaat radio maken voor goede doel

HomeRadio begint zaterdag om 12.00 uur. Dan vertrekken meer dan duizend mensen om te hardlopen, wielrennen of te wandelen. HomeRadio volgt de deelnemers, laat hun ervaringen horen en doet verslag van de startplaats en de finish. Ten Brink zal de eerste uren presenteren en draagt dan het stokje over aan andere dj’s als Tim Klijn, Stephan Jacobs en Rick Romijn.

„Fantastisch om mee te werken aan HomeRadio en zo even terug te zijn bij mijn roots”, zegt Robert. „Bij HomeRadio volgen we de teams van HomeRide, HomeRun en HomeWalk, terwijl zij de uitdaging aangaan om honderden kilometers af te leggen binnen 24 uur. Hun inzet om families met een ziek kind dicht bij elkaar te brengen is indrukwekkend. Ik kijk ernaar uit om dit weekend hun ervaringen via HomeRadio te delen met luisteraars.”

De opbrengst van de tochten, die ook in de nacht doorgaan, zijn bedoeld voor de (vakantie)huizen en huiskamers van het Ronald McDonald Kinderfonds. Die hebben als doel om zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar te brengen. HomeRadio is te beluisteren via juke.nl of de Juke-app.