Zóveel verdiende Meghan voor haar huwelijk met Harry

Voordat Meghan in mei 2018 in het huwelijksbootje stapte met prins Harry, had ze zelf al een slordige 5 miljoen pond (5,74 miljoen euro) vergaard. Haar man daarentegen, geboren in een van de meest bekende koninklijke families, is naar verluidt goed voor een duizelingwekkende 30 miljoen pond (32,84 miljoen euro). Hieronder een inkijkje in hoe de hertogin van Sussex, die zondag haar 38ste verjaardag viert, haar eigen geld mee heeft verdiend voordat ze deel uitmaakte van het Britse koningshuis.