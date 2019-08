Gasten per speedboot en politie in Lamborghini

Voor de gelegenheid arriveert de politie in Lamborghini’s. Ⓒ De Telegraaf

Venetië - Voor de 76e keer is het Lido het decor voor het oudste filmfestival ter wereld. Een evenement dat dit slaperige strandeiland in de lagune van Venetië elf dagen lang verandert in één grote etalage. Natuurlijk voor films en filmsterren, maar ook voor wannabe’s, luxe merken en plaatselijke hotemetoten. Want alles draait hier om zien én gezien worden.