Douwe Bob steunt met nieuw nummer ouders van gepest kinderen

„Hold On is geschreven met in gedachten een vriend wiens dochter gepest is, dat lijkt me het zwaarste wat er is”, laat Douwe weten aan het ANP. „Toch wil ik met dit liedje zeggen dat het beter wordt dus: Hou vol, oftewel ’Hold On’.”

Douwe is voor het nummer symbolisch bij één fan langs gegaan waarvan haar kind in het verleden gepest is geweest. Speciaal voor haar en haar gezin heeft hij Hold On live in een verder lege Leidse Schouwburg opgevoerd. „Ik hoop op deze manier toch een beetje troost te kunnen bieden in deze gekke tijden.”

Hold On is de eerste single van het nieuwe album van Douwe dat volgend jaar uit zal komen. Op de plaat staan nog meer liedjes die volgens de zanger mensen moeten steunen.