Duidelijkheid over doodsoorzaak Jerry Springer

Jerry’s management bevestigt aan tijdschrift People dat de 79-jarige presentator onlangs de diagnose alvleesklierkanker kreeg. Deze vorm van de ziekte is moeilijk te behandelen: chemotherapie slaat vaak niet aan, de tumoren verspreiden zich relatief snel en zijn lastig te verwijderen.

Springers goede vriend en geestelijk verzorger rabbijn Kopnick stond Jerry bij in de laatste fase van zijn leven. Hij laat in een verklaring weten dat de presentator werd overvallen door de ziekte: „Hij heeft niet lang geleden.” aldus Kopnick die vol lof was over Jerry’s inzet voor de Joodse gemeenschap van Cincinnati, de stad waar hij in de jaren 70 burgemeester van was.

Volgens Kopnick bleef Springer ondanks al zijn succes zich altijd bewust van hoe bevoorrecht hij was: „Hij ging nooit naast zijn schoenen lopen en bleef de gemeenschap hier in Cincinnatti trouw. We hoefden hem maar te bellen en hij kwam op eigen kosten overgevlogen om te helpen.”