Een pakezel als zielenknijper in lichtvoetige romkom

De Schotse schrijver Robert Louis Stevenson had ooit zoveel liefdesverdriet, dat hij besloot troost te zoeken in de natuur. De auteur van Schateiland reisde af naar het zuiden van Frankrijk, huurde een pakezel en trok de bergen van het Centraal Massief in. Over die louterende trektocht schreef hij het boek Travels with a donkey in the Cévennes en nog steeds kun je in Zuid-Frankrijk de Stevenson Route lopen.