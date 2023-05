Familieruzie dreigt onthulling ster Carrie Fisher op Walk of Fame te overschaduwen

„Het is hartverscheurend en schokkend dat ik dit belangrijke evenement voor mijn zus Carrie niet kan bijwonen”, liet Todd Fisher weten aan entertainmentwebsite TMZ. „Eerlijk gezegd is het een schrijnende situatie en ik verdien het niet om in deze positie te worden geplaatst. Als enige broer van de Carrie Fisher is het echt kwetsend om op deze speciale dag te worden weggelaten.”

De zussen van Fisher openden in een bericht op Instagram de aanval op Billie Lourd, de enige dochter van de Star Wars-actrice. „Om een of andere bizarre, misplaatste reden heeft onze nicht ervoor gekozen om ons niet te betrekken bij dit epische moment in de carrière van onze zus”, schrijven Joely en Tricia Leigh Fisher. „Het feit dat haar enige broer en twee zussen opzettelijk zijn buitengesloten, is diep schokkend.”

Geld

Actrice Billie Lourd reageerde in een verklaring aan the Hollywood Reporter op de uitspraken van haar familie. Ze stelt dat haar familieleden wel weten waarom zij niet uitgenodigd zijn. Volgens Lourd hebben haar oom en tantes geprobeerd geld te verdienen aan de dood van haar moeder, door interviews te geven en boeken te schrijven. „Hoewel ik erken dat ze het volste recht hebben om te doen wat ze willen, waren hun acties erg kwetsend voor mij in de moeilijkste tijd van mijn leven.”

Carrie Fisher werd beroemd als prinses Leia in de verschillende Star Wars films. De onthulling van de ster op de Walk of Fame valt samen met de viering van Star Wars Day. 4 mei is uitgegroeid tot een fandag voor Star Wars. Dat komt doordat May the 4th veel weg heeft van de beroemde uitspraak uit de films „May the Force be with you.”