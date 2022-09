Inkijkje in vieze beroepen: ’Eigenlijk gewoon fantastisch’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Roy spuit een mobiel toilet schoon. Ⓒ RTL

„Je moet wel een sterke maag hebben als je dit doet.” In één zin omschrijft rioolservicemonteur Jack wat de kijkers thuis ook zullen denken bij het zien van het nieuwe programma De vuilste jobs van Nederland. Samen met zijn collega Wies discussieert hij over wat erger riekt: poep of vet. Net als de andere geportretteerden in het realityprogramma komen ze in omstandigheden terecht om onpasselijk van te worden.