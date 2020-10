Release vierde Matrix-film vervroegd

Eerder werd al bekend dat Warner de filmkalender weer heeft omgegooid. Zo werd de langverwachte remake van Dune verplaatst naar oktober 2021. Ook de nieuwe Batman-film met Robert Pattinson werd opgeschoven, naar maart 2022. Des te opvallender is de zet om de release van The Matrix 4 met vier maanden te vervroegen, naar december 2021. Dat is overigens nog steeds zeven maanden later dan de oorspronkelijke releasedatum in mei 2021.

Voor het vierde Matrix-deel pakken Keanu Reeves en Carrie-Ann Moss hun rollen als Neo en Trinity weer op. Inmiddels is bekend dat ook onder meer Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris en Priyanka Chopra een rol hebben in de nieuwe film, die wordt geregisseerd door Lana Wachowski.