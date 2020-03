Jan Smit weer de deur uit: ’Week na week grenzen verkennen’

„Het voelt raar en bijzonder tegelijk! Week na week probeer ik mijn grenzen te verkennen, met nu dus een uitstapje van een uurtje! Of het goed voor me is? Dat merk ik meestal pas achteraf”, aldus de zanger, die kampt met een burn-out.

„Wat ik inmiddels weet, is dat het mentaal wél goed is om heel af en toe iets te hebben om naar uit te kijken! Lichtpuntjes.”

De Volendammer zegt op Twitter dat hij gelukkig weer lacht, maar dat hij nog ontzettend voorzichtig is. „Stapje voor stapje, beetje bij beetje. Net zolang het duurt, tot ik weer de oude ben!” Ook bedankt hij zijn volgers voor hun steun. Bij zijn tweets plaatste de zanger een selfie waar hij lachend op staat.