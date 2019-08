Swingende Victoria Beckham krijgt complimenten van Barbra Streisand

Victoria viert samen met haar man David vakantie in Zuid-Frankrijk, waar het stel hun tijd doorbrengt met Elton John en zijn partner David Furnish. Op Eltons jacht hebben Victoria en David de grootste lol als ze het lied van Streisand proberen te playbacken. „Barbra Streisand is ALLES!! En ik hou van mijn Barry Gibb”, schrijft ze bij het filmpje, verwijzend naar de plaat die de zangeres en de Bee Gee in 1980 uitbrachten.

Het clipje is niet onopgemerkt gebleven bij de Amerikaanse zangeres in kwestie. Onder de post laat de 77-jarige Barbra weten behoorlijk onder de indruk te zijn van Victoria’s versie. „Zet ’m op, meid”, grapt ze, waarop Beckham antwoordt „Kusjes! Fijne zomer!.”