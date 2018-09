Dr. Phil verdient meer dan Simon Cowell

De 67-jarige presentator verdiende zijn miljoenen vooral met de advertentie-opbrengsten van zijn dagelijkse talkshow Dr. Phil. Daarnaast is hij te huur als spreker en is hij producent van televisieprogramma’s The Doctors en Bull, een serie die is gebaseerd op zijn leven.

Ellen DeGeneres staat met 77 miljoen dollar op de tweede plaats op de lijst, waarvoor inkomens in de periode 1 juni 2016 tot 1 juni 2017 werden berekend. Daarna volgt American Idol-presentator Ryan Seacrest, die ook een populair ochtendprogramma presenteert en 58 miljoen dollar bij elkaar harkte.

Op de vierde plaats in de Forbes-rangorde staat Judge Judy met een inkomen van 47 miljoen dollar. De top vijf wordt afgesloten door Simon Cowell, die het met 43,5 miljoen dollar moest doen.