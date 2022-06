Ringo Starr stelt tournee uit na positieve coronatests bandleden

Starr en zijn All-Starr band zouden in totaal 22 shows geven in de Verenigde Staten, maar stoppen nu na tien shows. De resterende twaalf voorstellingen zijn verplaatst naar september, meldt Rolling Stone zaterdag.

Tijdens de tweede van in totaal drie optredens in New York vertelde Starr het publiek al dat toetsenist Edgar Winter de show moest missen vanwege een positieve coronatest. Hoewel de band het daarna nog een paar optredens volhield, werd doorgaan na het uitvallen van gitarist Steve Lukather toch te moeilijk.

„Het spijt ons dat we de fans teleurstellen”, zei de 81-jarige Starr in een verklaring. „Het was geweldig om weer op pad te zijn en we hebben zo’n geweldige tijd gehad door voor jullie allemaal te spelen. Maar zoals we allemaal weten, is Covid er nog steeds en ondanks dat we voorzichtig zijn, gebeuren deze dingen.”