Guus Meeuwis: ’Indien nodig komen The Streamers weer bij elkaar’

„Het wordt weer een compleet andere show, met een hele nieuwe setlist”, blikt De Munnik alvast vooruit op het concert in Rotterdam. „De mogelijkheden zijn onbegrensd en daar gaan we lekker misbruik van maken”, vult Guus Meeuwis, die de band samen met Kraantje Pappie heeft opgericht, aan. „We staan in een stadion en daar gaan we wel gebruik van maken.”

Het idee voor The Streamers ontstond toen liveoptredens vanwege corona niet meer mogelijk waren. De livestreams bleken een gouden greep en de eerste twee shows trokken respectievelijk ruim 1,2 miljoen en ruim 2,5 miljoen kijkers uit verschillende landen. Dat het zo’n succes zou worden, had Guus niet verwacht. „Ik dacht wel dat mensen het leuk zouden vinden. Maar het is toch online, dat is niet in te schatten”, zegt de zanger. „Het is echt fantastisch dat iedereen er zo enthousiast over is. Het was een van de leukste en beste oplossingen in deze tijd.”

(Tekst loopt verder onder video)

The Stones

Een afsluiter in De Kuip is voor de oprichters de kers op de taart. Kijkers staat zaterdag daarom een waar spektakel te wachten, verzekeren de heren. „The Stones hebben hier gestaan, U2, Queen. Dat nemen we wel mee”, licht De Munnik een tipje van de sluier over de invulling van de bijna drie uur durende show. „We staan in een stadion, dan moet het knallen. We gaan rammen.” Net als de eerste twee shows is het optreden in De Kuip gratis te volgen.

Dat The Streamers nu ophoudt, vinden ze niet jammer. Integendeel. Het is juist goed nieuws dat de gelegenheidsband ermee kan stoppen. „Nederland gaat langzaam weer open, de terrassen komen terug, er zijn weer feestjes”, zegt de The Streamers-oprichter en evenementenorganisator Machiel Hofman van Tribe Company. „De timing kan eigenlijk niet beter. We kunnen straks hopelijk weer het land in, zoals het hoort.”

Stip aan de horizon

Paul en Guus kijken ook alvast vooruit en hopen dit najaar weer voor publiek op te kunnen treden. „De concerten van The Streamers waren steeds een stip aan de horizon”, vertelt De Munnik over de afgelopen maanden waarin de agenda verder vrijwel leeg was. „Het heeft ons als artiesten echt door een lastige tijd getrokken. Nu hopen we dat we na de zomer weer kunnen gaan toeren. Daar kijk ik enorm naar uit.”

Mocht dat optreden voor publiek toch niet lukken, dan heeft Guus wel een idee wat hij dan gaat doen. „Als het nodig is, komen we gewoon weer bij elkaar”, verzekert hij.