Ex-finalisten Miss-verkiezing winnen kort geding tegen organisator

De vrouwen beschuldigen de man van seksueel misbruik, intimidatie en een oneerlijk verloop van de verkiezingen en stapten in april daags voor de finale uit de wedstrijd. Volgens de rechter hebben zij dat besluit ’voldoende zakelijk gemotiveerd richting de pers’.

De vrouwen vertelden hun verhaal aan de media, om andere meisjes uit de Hindoestaanse gemeenschap te waarschuwen. Ook een finaliste van vorig jaar uitte kritiek. De organisator voelde zich in zijn eer en goede naam aangetast en stapte naar de rechter. Hij eiste rectificatie in de pers en op social media. Volgens de man hebben de vrouwen samengespannen om hem in diskrediet te brengen en komen hun verhalen neer op verzinsels en geruchten.

Onder meer een vechtpartij, een week vóór de finale, waarbij de organisator werd afgetuigd, ondermijnde het vertrouwen en gevoel van veiligheid onder de betrokken vrouwen.

Het laatste woord over de kwestie is nog niet gezegd. Vier van de vrouwen hebben een voorlopig getuigenverhoor aanhangig gemaakt. De organisator heeft op zijn beurt een bodemprocedure aangekondigd.