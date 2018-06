Amerikaans tv-debuut voor Nederlandse actrice Duk

Duk speelt de rol van gothicmeisje Lesley Sovereign, een ex-crimineel die bekend is vanwege haar diefstal van de zogenoemde Wet Shapes, kleurrijke speelvormpjes die in de film dreigen uit te sterven.

Joosje Duk was als actrice in Nederland te zien in de KPN-serie B.A.B.S., in de film Publieke Werken en in twee films van Snuf de Hond. Ook regisseerde zij de film Night, waarmee zij onlangs een Amerikaanse prijs won.