William en Catherine delen gezinsfoto voor kerst

William en Catherine poseren samen met hun kinderen George (7), Charlotte (5) en Louis (2) en zijn allen casual gekleed. Volgers reageren enthousiast op de foto van het stralende gezin.

„Jeetje, wat is prins George al groot geworden, waar blijft de tijd?”, schrijft een fan. Een ander vindt prinses Charlotte ’zo wijs kijken’ en vooral veel op haar overgrootmoeder koningin Elizabeth lijken. Maar het is met name prins Louis die de show steelt met zijn uitbundige lach. Volgens velen lijkt hij als twee druppels water op zijn opa Michael Middleton, Catherine’s vader.

De kerstkaart is fysiek verstuurd naar alle medewerkers van de National Health Service en essentiële werkers die zich al maanden inzetten om het coronavirus onder controle te krijgen, met een persoonlijke boodschap erbij. „Wij wensen u een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar toe. We kunnen u nooit genoeg bedanken voor uw inzet en toewijding die u het afgelopen jaar heeft getoond. We zullen hier altijd dankbaar voor zijn.”