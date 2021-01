Vader en dochter Markle: Waar ging het mis?

Premium TV

MAFS: Kappen met die Geer & Goor-grappen!

Rein en Danny lijken in Married at first sight (MAFS) dinsdagavond te zijn vergeten dat er getrouwd moet worden. Zelfs de trouwambtenaar maakt een opmerking over het gebabbel van het sokloze tweetal – een dieptepunt. En zien wij daar tóch een nieuwe Wenkie aan het firmament?