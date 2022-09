50 Cent klaagt plastisch chirurg aan om ’penisvergroting’

Uit documenten, ingezien door TMZ, blijkt dat 50 Cent in februari 2020 met Dr. Kogan op de foto zou zijn gegaan, omdat hij dacht dat ze een fan was. De chirurg gebruikt die foto nu echter om penisvergrotingen te promoten. Volgens 50 Cent nam de situatie in augustus een ’verontrustende wending’ toen de website The Shade Room een interview met Kogan publiceerde over de opkomst van de penisvergrotende procedure. Ter ondersteuning werd de foto met Fifty gebruikt. Sindsdien duikt de afbeelding en het gerucht volgens de rapper overal op.

„Ik ben nooit een klant geweest van deze kliniek en heb nog nooit plastische chirurgie ondergaan”, stelt de woedende 50 Cent. De rapper verduidelijkt dat Kogan en MedSpa heel goed weten dat hij nooit onder het mes is gegaan voor een penisoperatie en wil dat ze stoppen met het delen van de foto en zijn naam. De suggestie zou volgens hem zijn imago negatief beïnvloeden.

50 Cent eist een schadevergoeding en een rectificatie.