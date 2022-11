Vervolg op omstreden Netlix-serie rondom Jeffrey Dahmer in de maak

Netflix werkt aan een vervolg op de omstreden serie Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story. De nieuwe seizoenen van Monster gaan elk over „monsterlijke figuren die de maatschappij hebben beïnvloed” en worden gemaakt door Ryan Murphy en Ian Brennan, die ook de reeks over Dahmer maakten. Het is nog niet bekend wie de hoofdpersonen worden in de volgende delen.