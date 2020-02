Rossana Kluivert niet in hoger beroep in Opgelicht?!-zaak

In een reactie laat Rossana weten: „Wij vinden het jammer dat het programma niet hoeft te rectificeren, maar wij vinden het positief dat in de rechtszaak duidelijk naar voren is gekomen dat er geen sprake is van oplichting, fraude of financiële malversaties en dat de reportage, zoals bevestigd in het vonnis, een aantal onjuistheden en onzorgvuldigheden bevat.”

De uitspraak in de rechtszaak die eind januari plaatsvond in de rechtbank Midden-Nederland was de tweede gevoelige nederlaag voor Rossana’s advocaat Royce de Vries, die eerder met Bridget Maasland bakzeil haalde in de rechtbank.

In de omstreden uitzending van Opgelicht?! werd gezegd dat de activiteiten om honden in nood te helpen op het eiland nog niet zover op stoom waren als op een website gesuggereerd werd. Ook werden er twijfels geuit over het besteden van fondsen. Geld zou volgens de programmamakers zijn opgegaan aan marketing en huur van een winkel.

Volgens Rossana en haar zoon Nino zouden er feitelijke onjuistheden in de reportage zitten. Die zestien punten zijn door de rechter bekeken, maar die vond dat die ’voor het grootste deel wel op feiten zijn gebaseerd’.