Mads Mikkelsen vindt rolovername Fantastic Beasts uitdaging

„Het is lastig”, geeft Mads toe in gesprek met Entertainment Weekly. „We werken er nog steeds aan. Er moet een overgang komen naar wat Johnny deed en wat ik ga doen. Tegelijkertijd moet ik mij de rol ook eigen maken.”

De 55-jarige Mads is wel blij met zijn nieuwe job. „Werktechnisch gezien is het natuurlijk ontzettend interessant en leuk”, zegt hij. „Maar het is ook vervelend na wat er allemaal is gebeurd”, zo verwijst hij naar de smaadzaak tussen Johnny en de Britse tabloid The Sun. Hij had de krant aangeklaagd wegens smaad omdat hij in een artikel uit 2018 een „vrouwenmishandelaar” werd genoemd.

Een rechter oordeelde dat onvoldoende is bewezen dat er in het artikel sprake is van smaad en dat Johnny zijn ex-vrouw Amber Heard wel degelijk heeft mishandeld. Warner Bros. vroeg Johnny vervolgens zijn rol neer te leggen.

„Ik wens Johnny en Amber allebei het beste. Dit zijn trieste omstandigheden. Ik hoop dat ze er snel weer bovenop komen”, besluit Mads.

Het derde deel van de Fantastic Beasts-serie is momenteel in ontwikkeling. De film moet in juli 2022 uitkomen.