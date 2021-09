Kritiek op 50 Cent om promoten show in overlijdensbericht

Williams overleed vermoedelijk aan een overdosis. 50 Cent schreef in zijn tweet: „Als je Raising Kanan nog niet hebt gezien, doe dat dan. Fentanyl is geen grap.” Raising Kanan is een nieuwe serie die de acteur produceert, een prequel van zijn hitshow Power. Aan het bericht voegde de rapper ook nog „R.I.P micheal k williams” toe, waarmee hij de naam van de overleden The Wire-acteur verkeerd spelde en gebruikte hij de naam van zijn eigen drankmerk als hashtag.

Veel volgers maakten hun misprijzen over de tweet duidelijk. „50 Cent laat al jaren zien wie hij daadwerkelijk is. Ik snap echt niet waarom jullie zijn projecten nog steunen, maar dat is een andere discussie”, schreef de één, terwijl een ander nog harder reageerde; „Ik begin te begrijpen waarom 50 Cent al negen keer is neergeschoten.”

Intussen is de omstreden tweet verwijderd.