Frank en Rogier storten zich op bed and breakfasts

Dat vertelden de twee zondag aan de desk van RTL Boulevard. Frank Jansen (73) en Rogier Smit (44) maakten in december hun overstap van SBS6 naar RTL bekend. De kringloopdesigners kondigden aan programma’s te gaan maken voor RTL 4, RTL 5 en Videoland.

Hun nieuwe programma Frank en Rogier checken in komt in september op televisie. Daarvoor zoeken ze nog enkele ondernemers die een nieuwe start willen maken en die ze kunnen helpen om kamers te restylen.

Energie

Frank Jansen: „We hebben al een tijd niets gedaan en dat is niets voor ons. We hebben allebei veel energie en dat willen we kwijt. We willen wat doen en voor de kijkers wat moois maken.”

Rogier noemt het Paleis voor een prikkie 2.0. „We zoeken mensen die het slecht hebben en die we voor een klein bedrag kunnen helpen”, zegt Rogier. Frank: „Als bed and breakfasts slechte reviews krijgen, is dan funest voor hun inkomen. We gaan de mensen die het niet zo goed hebben helpen.”

Naast het opknappen van bed and breakfasts wil Rogier graag meedoen aan Het perfecte plaatje, waarin BN’ers het al fotograferend tegen elkaar opnemen.