Patty Brard onder het mes

„Ze hadden nog een gaatje bij de Knee Clinic. Dus MRI-scan, röntgenfoto gemaakt”, vertelt Patty, die volledig gehuld in operatiekledij in beeld verschijnt. „Gelukkig geen nieuwe knie nodig, want dan had het niet direct gekund. Dus daar lig ik dan, klaar voor de operatiekamer. Hup, weg met die knie.”

Onlangs deelde Patty met haar volgers dat ze naar het ziekenhuis moest vanwege een pijnlijke knie. Ze krijgt in de reacties veel beterschap toegewenst, ook van haar goede vriend Gordon.