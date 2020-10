Outsider-acteur Paddy Considine in Game of Thrones-prequel

De prequel speelt zich 300 jaar voor de gebeurtenissen in Game of Thrones af en richt zich op de familie Targaryen. Voorlopig zijn er tien afleveringen in ontwikkeling.

Considine was naast in The Outsider, ook een HBO-serie, ook te zien in onder meer The Third Day, Journeyman, Peaky Blinders, Hot Fuzz, Dead Man's Shoes, In America en The Ferryman.