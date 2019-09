Billy Bakker neemt alweer afscheid van Utopia

Uit nieuwe videobeelden blijkt dat Billy toch niet blijft. Voordat ze haar koffers pakte, riep ze de overige bewoners bij elkaar en sprak ze hen toe. „Anderhalf jaar geleden begonnen de eerste vijftien hier met letterlijk helemaal niks. Via drinken uit het meer, slapen in hangmatten en de eerste huisjes die door jullie zijn gebouwd, hebben jullie een prachtige plek met nog veel mooiere verhalen gecreëerd. Nu staan we hier aan de vooravond van de finale, zonder mij. Ik ga terug naar mijn eigen wereld, ik ga naar huis”, zei Billy.

Billy was een van de eerste bewoners van de eerste serie. In totaal bracht ze zo’n drie jaar door binnen de muren van Utopia. Ze zegt: „Deze plek is zo uniek, ik word er altijd emotioneel van. Wees wat liever voor elkaar. Dit is echt een speeltuin en geniet er echt van.”

In augustus werd bekend dat er na zes jaar definitief een einde aan het programma komt. In december verlaat een inwoner het terrein als grote winnaar. Hij of zij mag ook het saldo van de staatskas meenemen.