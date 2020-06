Snollebollekes: nummer 1 in foute lijst is een groot compliment

Links Rechts stond in de Top 500 van het Foute Uur al bovenaan, maar tijdens deze speciale jubileumeditie dus ook. „Het is altijd lastig met prijzen. Iemand zingt iets en krijgt dan een prijs, maar wie bepaalt nu eigenlijk wie het beste is? Als het publiek stemt, weet je zeker dat het onder het volk leeft”, vertelt de 34-jarige Brabander.

Voor Rob is de topnotering een enorme pluim. „Dit is het grootste compliment dat wij als Snollebollekes kunnen krijgen. De kans dat wij ooit een muzikale oeuvre-prijs gaan krijgen acht ik minimaal”, zegt hij lachend. „En niet alles in die lijst is fout. Kijk bijvoorbeeld naar Why Tell Me Why van Anita Meyer. Dat is een geweldig nummer. Maar wij zijn natuurlijk wel nogal fout.”

Als het aan Rob ligt, verdient Demis Roussos ook wel een plekje in de lijst. „Goodbye, my love, goodbye is toch wel een van mijn grootste guilty pleasures. En anders doet Reet Petite van Jacky Wilson het ook altijd goed.”