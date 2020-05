Zo proberen celebs zich door de coronacrisis heen te slaan

Katy Perry Ⓒ Hollandse Hoogte

Terwijl in Nederland het gebruik van mondkapjes als bescherming tegen het coronavirus nog lang geen gemeengoed is, is dat in Amerika wel het geval. Ook de sterren van Hollywood en omgeving maken zich zorgen. Niemand van hen haalt het ook maar in zijn hoofd in deze tijden zonder bedekking naar buiten te gaan. De één pakt dat wat rigoureuzer aan dan de ander.