Waylon: ’Ik ben altijd een vrij vurig persoon geweest’

Waylon schuift aan voor de eerste aflevering. „Dit klinkt misschien heel gek, maar mijn basis is denk ik vuur.” Voor deze aflevering koos hij de nummers Blessed to be sure en Thanks but no thanks uit. „Thanks but no thanks gaat over het vuur afwijzen. Dat had ik zelf misschien ook vaker moeten doen in het leven”, vertelt hij zichtbaar aangedaan, verwijzend naar zijn vreemdgaan.

In juni deelden verschillende roddelkanalen dat de zanger zijn vriendin Bibi Breijman had bedrogen toen ze nog in verwachting was van hun tweede kind. Waylon gaf daarna in een inmiddels verwijderd bericht op Instagram toe dat hij het had ’verkloot’. Breijman vertelde anderhalve maand later in een video dat ze ’erg boos’ was, maar dat ze met die woede ook niet ’verder’ kwam. „Ik heb voor deze man gekozen als de vader van mijn kinderen en daar sta ik nog steeds heel erg achter.”

Vuur

In de zesdelige serie Vuur, vanaf aanstaande zaterdag te zien op RTL4 en Videoland, gaat presentator Robin Leféber op zoek naar het vuur in interieur, food en leven. Hij krijgt daarbij hulp van een styliste, thuiskok en psychotherapeut. Daarnaast praat presentatrice Nance iedere week met een artiest over zijn of haar muzikale en persoonlijke vuur. Het gesprek wordt ondersteund met twee songs die een speciale betekenis hebben voor de artiest. Onder meer Alain Clark, Niels Geusebroek, Tim Akkerman en Trijntje Oosterhuis maken hun opwachting in de serie.