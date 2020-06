De Franse troefkaart van Ghislaine Maxwell tijdens voortdurende vlucht voor FBI

Is de vermeende hoerenmadam de FBI nu eindelijk te slim af? Ⓒ Getty Images

Aan het kat-en-muisspelletje tussen Ghislaine Maxwell en de FBI lijkt maar geen einde te komen. Nog altijd is zij dé sleutelfiguur in de zaak van de overleden misbruikmiljardair Jeffrey Epstein en de FBI zou haar dan ook maar wat graag willen spreken. Na diverse keren verhuisd te zijn, lijkt het dat ze de FBI nu te slim af is geweest. Want nu Maxwell zich in Frankrijk heeft gevestigd, heeft zij een belangrijke troefkaart in handen om niet uitgeleverd te hoeven worden aan de Verenigde Staten...