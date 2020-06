Koningin Rania nog altijd verliefd op glimlach van man

„Hoe kun je nou niet verliefd worden op die glimlach, steeds weer opnieuw al 27 jaar”, aldus Rania bij een foto waarop ze glimlachend hand in hand loopt met Abdullah. „Zo gelukkig en dankbaar dat ik jou aan mijn zijde heb. Fijne trouwdag.”

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Rania en Abdullah, toen nog prins, ontmoetten elkaar in 1992 tijdens een diner. Zes maanden later werd hun verloving bekendgemaakt en enkele maanden daarna trouwden de twee op 10 juni 1993 in de Jordaanse hoofdstad Amman. Het echtpaar heeft vier kinderen: kroonprins Hoessein, prinsessen Iman en Salma en prins Hasjem.