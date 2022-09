Paleis onthult grafsteen Queen Elizabeth

„Vandaag is een foto vrijgegeven van de steen die is geplaatst in de King George VI Memorial Chapel, na het graveren van de naam van Hare Majesteit Koningin Elizabeth”, schrijft Buckingham Palace. De King George VI Memorial Chapel is in de grotere St George’s Chapel bij Windsor Castle.

In de zwart marmeren steen staan van boven naar beneden de namen van Elizabeths vader George VI, haar moeder Elizabeth, die van de Queen en tot slaat haar man Philip. De hertog van Edinburg overleed vorig jaar.