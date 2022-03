Pixar plaatst scène met zoen tussen 2 vrouwen terug in nieuwe film na ophef

Door de zogenoemde Don't Say Gay-wet mag er in schoolklassen in Florida niet meer over seksuele oriëntatie of genderidentiteit gesproken worden. Het aangenomen wetsvoorstel zorgde voor flink wat ophef, ook omdat Disney in het verleden steun bood aan lhbti-gemeenschappen, maar zich in deze kwestie in eerste instantie op de vlakte hield. Later doorbrak het entertainmentbedrijf de stilte en meldde het dat het een donatie zou geven aan organisaties die de rechten van lhbti'ers beschermen.

Op 9 maart stelden lhbti-medewerkers en -bondgenoten van Pixar in een verklaring echter dat moederbedrijf Disney actief "openlijk homoseksuele affectie" in nieuwe films zou censureren. Het queer-personeel uitte bovendien zijn ongenoegen over het feit dat Disney op dat moment weigerde de omstreden wet te vooroordelen.

Volgens Variety heeft de gezamenlijke verklaring er echter wel voor gezorgd dat Pixar de eerder weggeknipte zoen tussen twee vrouwelijke personages in de nieuwe film Lightyear vorige week heeft teruggeplaatst. Het vakblad meldt wel dat de relatie tussen de vrouwen op zichzelf geen onderwerp van discussie was.