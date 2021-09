Premium Het beste van De Telegraaf

Tobbende millennials smachten naar liefde in ’Prachtige wereld, waar ben je’

— Wat: roman — Wie: Sally Rooney — Uitgever: Ambo Anthos

Door Paola van de Velde

Alice en Eileen zijn al van kinds af aan beste vriendinnen. Als meisjes droomden de twee van een groots en meeslepend leven. Nu zijn ze dertig en heeft alleen Alice die ambitie waargemaakt. Want terwijl Eileen doormoddert in een eerloos baantje als redactie-assistent van een literair tijdschrift, is haar bestie een succesvol romanschrijfster geworden. Helaas heeft het haar niet gelukkig gemaakt. Alice worstelt met de roem, heeft haar eerste inzinking gehad en inmiddels ook al een opname in een kliniek achter de rug.