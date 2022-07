Premium Het beste van De Telegraaf

Recordaantal indringers bij Sussexes Nieuwe beveiliger Harry ontslagen door Jackson-familie vanwege strafblad

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

’Cause this is thriller! Prins Harry en Meghan werden in de afgelopen veertien maanden maar liefst zes keer opgeschrikt door ongewenste bezoekers die hun huis in Montecito (Californië) probeerden binnen te dringen. In de maand mei was het zelfs twee keer raak. Hoog tijd dus om een nieuwe beveiliger aan te nemen, vond Harry. Opmerkelijk genoeg is hiervoor de keuze gevallen op een oudgediende van niemand minder dan Michael Jackson, die eerder werd ontslagen door de familie Jackson toen er aan het licht kwam dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan strafbare feiten...