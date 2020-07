Heart: Amerika’s eerste rockgodinnen

Nancy Wilson (l.) en haar zus Ann, in 2019 nog volop bezig met Heart. Ⓒ Foto ANP / HH

Ook de in Seattle geboren en getogen Ann en Nancy Wilson werden totaal betoverd toen The Beatles de grote plas over staken naar Amerika. Het verschil met andere meisjes was dat de Wilsons niet droomden van een leven mét, maar een leven áls de Britten. Ruim een halve eeuw later bestaat Heart nog steeds.