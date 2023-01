Johnny de Mol tijdens rentree als presentator HLF8: ’Gelukkig mens’

Dat zegt De Mol aan het begin van de uitzending vrijdag. Eind april legde de presentator zijn werkzaamheden bij de talkshow neer vanwege beschuldigingen van wangedrag aan zijn adres. Hij leek te worden vervolgd voor huiselijk geweld en zelfs poging tot doodslag op zijn ex-vriendin Shima. In een interview met De Telegraaf maakte hij zijn terugkomst vrijdag bekend.

„Hebben jullie nog iets meegemaakt?”, aldus De Mol in de eerste minuut van de uitzending. „Nou niks vergeleken jou!”, valt romanschrijfster Heleen van Royen lachend met de deur in huis.

Dankbaar

„Het gaat heel goed met mij. Ik kan niet anders zeggen. Ik ben een gelukkig en dankbaar mens”, aldus De Mol. Presentatrice Britt Dekker is daarop benieuwd naar het ’levensplan’ van De Mol. „Nou laten we de komende vijftig minuten maar even kijken of dit nog lukt”, lacht de presentator.

Zoals De Mol al eerder in het interview met De Telegraaf bekendmaakte, vertelt hij in de uitzending hoe programmadirecteur Marco Louwerens een probleem had en hem vroeg dat op te lossen. „Hélène Hendriks en Sam Hagens, die eerst samen met Leonie ter Braak en de hele redactie het programma in de lucht hebben gehouden kunnen elk maar twee avonden presenteren. Leonie is weg en ik doe daarom dus de vijfde.”

Mooi meegenomen is dat het gaat om een gaatje op de vrijdagavond, de lievelingsavond van De Mol, zo zegt hij zelf.

Thuiskomen

John de Bever benadrukt hoe mooi hij het vond dat de directeur en de redactie de presentator kwamen feliciteren. „Ik vond het gisteren ook heel fijn hier weer te zijn”, zegt De Mol. „Het voelt als thuiskomen.”

Het Openbaar Ministerie seponeerde de aangifte van ex-partner Shima jegens De Mol, wegens onvoldoende bewijs. De terugkeer van De Mol komt als een verrassing; in oktober zei hij nog dat hij niet meer zou terugkeren bij het programma.