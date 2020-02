Tango dansen veranderde leven Liz Snoijink

„Ik was vijftien jaar geleden in Buenos Aires voor de opnames van de serie Julia’s Tango”, vertelde de actrice, nu te zien in de musical Anastasia. „Ik had daar best veel vrije tijd en vond het heerlijk om gewoon door de stad te lopen. Op een gegeven moment hoorde ik muziek en kwam in een tangosalon terecht. Ik had nooit eerder de tango gedanst en kende het totaal niet. Maar ik voelde meteen: dit wil ik ook, dit is iets voor mij!”

In Nederland ging Snoijink meteen op tangoles. „Het is een enorm leuke scene in Nederland”, vertelt ze enthousiast. „Het is veel meer ontspannen en open dan in Argentinië. Daar zijn dansers ook heel erg bezig met jagen; iedereen heeft een dubbele agenda. Hier in Nederland kan je ook gewoon dansen om het dansen.”

Flinke vonk

Toch ontmoette zij haar huidige echtgenoot tijdens het dansen. „We hebben heel lang met elkaar gedanst”, vertelt de actrice openhartig. „De vonk sloeg meteen over, bij mij veel eerder dan bij hem overigens. Bovendien had ik in het begin nog een Argentijnse vriend.” Inmiddels is Liz dolgelukkig met haar Nicolaas. „Ik laat vaak lieve briefjes liggen door het hele huis, kleine liefdesverklaringen. Die vind ik dan vaak terug in zijn portefeuille, of aan de binnenkant van zijn computer geplakt.”