Optreden David Guetta heeft al zeven ton opgebracht

Meer dan 12 miljoen mensen wereldwijd hebben de buitenshow van David Guetta gezien en de donaties stroomden al snel binnen. Direct na de show stond de teller op 613.000 dollar, die liep later op naar meer dan zeven ton en er kan nog steeds gedoneerd worden via de website van de dj.

„Ik ben nog aan het nagenieten van een geweldige avond”, zegt David Guetta. „Zoveel mensen schakelden in, dansten mee en doneerden voor het goede doel. In deze ongewone tijden is het magisch om via muziek met zoveel mensen in contact te komen en geld op te halen voor de mensen die het zo hard nodig hebben op dit moment.”

De opbrengst gaat naar verschillende instanties die zich bezighouden met het coronavirus zoals Wereldgezondheidsorganisatie WHO.