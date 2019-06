Martien Meiland breekt pols bij valpartij

„Erg hè. Zo balen. Helemaal in het gips, dat kan ik helemaal niet hebben”, aldus een aangeslagen Martien. Na de valpartij heeft hij ook last van zijn enkel. „Maar ik dacht: ik ga die enkel niet na laten kijken hoor, want straks moet ik nog langer blijven.”

In april liep Martien ook al met zijn arm in het gips, nadat hij zich verstapte op een 4,5 meter hoge stellage. „Ik leek wel een travestiet die bij het opmaken was uitgeschoten en het gevoel voor kleur verloren had. Mijn hele lijf, van mijn gezicht tot mijn kleine teen, was bont en blauw.”

Meer over de val van de trap is maandagavond te zien in het SBS6-programma Chateau Meiland.